"Арсенал" повысит Мислинтата до технического директора

В рамках очередного раунда обновления структуры управления клубом "Арсенал" планирует повысить главу селекционной службы Свена Мислинтата до должности технического директора.

В недавнем прошлом "канониры" лишились исполнительного директора Ивана Газидиса и наставника Арсена Венгера, который заведовал и многими другими вопросами, помимо чисто тренерской работы.



За последние месяцы "Арсенал" произвел целую серию назначений, и теперь спортивный директор Рауль Санллехи задумал создать близ себя должность технического директора.



Как стало известно The Independent, эту роль почти наверняка займет Мислинтат, который за один год в клубе заработал очень сильную репутацию, особенно проявив себя в январе, когда он помог "Арсеналу" заполучить Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеяга.



Летом Мислинтат приложил руку к трансферам Бернда Лено, Штефана Лихтштайнера, Сократиса Папастатопулоса, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры, и в клубе очень высоко оценивают проделанную Свеном работу.