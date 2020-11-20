Агент Пеллегрини: "Лоренцо думает только о "Роме"

Агент полузащитника "Ромы" Лоренцо Пелллегрни развеял слухи, сватающие его клиента в "Манчестер Юнайтед".

Накануне в прессе появилась информация, что в минувший уикенд агент 22-летнего игрока сборной Италии Джакомо Покетта приезжал в Лондон, чтобы выслушать предложение "красных дьяволов".



Сообщалось, что "Юнайтед" готов выплатить отступные за Пелллегрини в размере 27 миллионов фунтов и удвоить текущую зарплату Лоренцо. Однако Покетта уверяет, что его клиент думает только о "Роме".



"Мне жаль, что насчет него и его партнеров по команде распространились эти слухи насчет финансовых аспектов. Деньги никогда не были важны для Лоренцо. Он живет не ради встреч — и уже точно не тех, что посвященны финансовым вопросам".



"Он зарабатывает то, что заслуживает на поле, а слухи насчет трансферного окна никогда не отвлекали его и не беспокоили его".



"Пеллегрини думает только о том, чтобы выступать за "Рому" и совершенствоваться здесь. Остальное не имеет значения. Это нормально, что Пеллегрини нравится другим клубам. Но Лоренцо счастлив в "Роме", которую он однажды уже предпочел всем остальным. Когда придет время, мы поговорим с Мончи (спортивным директором римлян)", —сообщил Покетта Corriere dello Sport.