Фаулер: "Ливерпулю" пора выигрывать трофеи"
Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что для команды Юргена Клоппа настало время начать выигрывать трофеи.
В данный момент "красные" находятся в двух очках от вершины Премьер-Лиги и вынуждены вести борьбу с "Манчестер Сити", который набрал просто устрашающую форму.
Не все просто у "Ливерпуля" и в Лиге Чемпионов, где незапланированное поражение от "Црвены Звезды" поставило под угрозу выход подопечных Клоппа в плей-офф.
Что касается Кубка Лиги, то оттуда "красные" вылетели еще в сентябре, уступив "Челси", однако Фаулер все равно считает, что "Ливерпуль" обязан взять какой-нибудь трофей в этом сезоне.
"Они обязаны стремиться к вершине в Премьер-Лиге. Мы много говорили о том, что "Ливерпуль" является невероятной командой и что они играют в зрелищный футбол, но всегда наступает время, когда ты должен начать выигрывать трофеи".
"Думаю, Юргену Клоппу удалось собрать отличную команду, но одна из наших проблем заключается в том, что "Манчестер Сити" великолепен".
"Это одна из наших главных проблем. Ты сколько угодно можешь быть удивительной командой, но ты обязательно должен постараться опередить конкурентов", — цитирует Фаулера Sky Sports.
20.11.2018 19:00
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Атмосферное фото.
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Бог всегда прав...ибо ото нехуй!!!
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