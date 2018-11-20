Фаулер: "Ливерпулю" пора выигрывать трофеи"

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что для команды Юргена Клоппа настало время начать выигрывать трофеи.

В данный момент "красные" находятся в двух очках от вершины Премьер-Лиги и вынуждены вести борьбу с "Манчестер Сити", который набрал просто устрашающую форму.



Не все просто у "Ливерпуля" и в Лиге Чемпионов, где незапланированное поражение от "Црвены Звезды" поставило под угрозу выход подопечных Клоппа в плей-офф.



Что касается Кубка Лиги, то оттуда "красные" вылетели еще в сентябре, уступив "Челси", однако Фаулер все равно считает, что "Ливерпуль" обязан взять какой-нибудь трофей в этом сезоне.



"Они обязаны стремиться к вершине в Премьер-Лиге. Мы много говорили о том, что "Ливерпуль" является невероятной командой и что они играют в зрелищный футбол, но всегда наступает время, когда ты должен начать выигрывать трофеи".



"Думаю, Юргену Клоппу удалось собрать отличную команду, но одна из наших проблем заключается в том, что "Манчестер Сити" великолепен".



"Это одна из наших главных проблем. Ты сколько угодно можешь быть удивительной командой, но ты обязательно должен постараться опередить конкурентов", — цитирует Фаулера Sky Sports.