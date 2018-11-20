Алекс Сандро хочет поиграть в Премьер-Лиге
Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро заявил, что хочет поиграть в Премьер-Лиге.
В предыдущие трансферные окна игрока сборной Бразилии упорно сватали в "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Сандро каждый раз оставался верен чемпионам Серии А.
27-летний защитник счастлив в Турине до сих пор, однако открыт к тому, чтобы в будущем попробовать себя в английском футболе.
"Думаю, я могу приехать сюда играть. Никто не знает, как сложится будущее, но у меня есть желание поиграть в Премьер-Лиге".
"Прямо сейчас я очень счастлив в клубе, за который выступаю, и в лиге, в которой выступаю. Поэтому сегодня я думаю лишь о том, чтобы продолжать выступать за "Ювентус", там я чувствую себя счастливым", — цитирует Сандро ESPN.
20.11.2018 18:00
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