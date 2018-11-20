Алекс Сандро хочет поиграть в Премьер-Лиге

Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро заявил, что хочет поиграть в Премьер-Лиге.

В предыдущие трансферные окна игрока сборной Бразилии упорно сватали в "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Сандро каждый раз оставался верен чемпионам Серии А.



27-летний защитник счастлив в Турине до сих пор, однако открыт к тому, чтобы в будущем попробовать себя в английском футболе.



"Думаю, я могу приехать сюда играть. Никто не знает, как сложится будущее, но у меня есть желание поиграть в Премьер-Лиге".



"Прямо сейчас я очень счастлив в клубе, за который выступаю, и в лиге, в которой выступаю. Поэтому сегодня я думаю лишь о том, чтобы продолжать выступать за "Ювентус", там я чувствую себя счастливым", — цитирует Сандро ESPN.