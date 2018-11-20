Зеедорф хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Аякса", "Реала", "Милана" и сборной Голландии Кларенс Зеедорф заявил о своим амбициях поработать в Премьер-Лиге в качестве главного тренера.

В бытность игроком Зеедорф добился огромных успехов, включая четыре победы в Лиге Чемпионов. Тренерская карьера Кларенса пока складывается не столь ярко: поработав с "Миланом", "Шэньчжэнь" и "Депортиво", теперь 42-летний голландец возглавляет сборную Камеруна.



Прибыв в Англию, чтобы провести со своей сборной товарищеский матч против Бразилии на "Стэдиум МК", Зеедорф рассказал, что в будущем хотел бы оказаться здесь как главный тренер клуба из Премьер-Лиги.



"А кто бы не хотел поработать в Премьер-Лиге?"



"Мне так и не довелось поиграть в Премьер-Лиге, поэтому, надеюсь, рано или поздно я окажусь здесь как тренер. В данный момент это самая зрелищная и захватывающая лига, поэтому для меня было бы честью приехать сюда и поработать здесь", — сообщил Зеедорф Sky Sports.