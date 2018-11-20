Миньоле может уйти из "Ливерпуля" в январе

Агент голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле заявил, что его клиент может покинуть "Энфилд" в январе после сорвавшегося перехода в "Наполи" минувшим летом.

Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп пригласил на роль первого номера Алиссона, а Лорису Кариусу, Данни Уорду и Адаму Богдану позволил уйти в другие клубы.



Покинуть "Ливерпуль" мог и Миньоле, однако"Наполи" предпочел ему Давида Оспину из "Арсенала", в результате чего Симон остался в мерсисайдском клубе и в этом сезоне пока сыграл лишь один матч. Роль резервиста совершенно не устраивает 30-летнего бельгийца.



"Мог ли Миньоле перейти в "Наполи"? Да, это правда. Мы даже были близки к договоренности, но в конце концов они предпочли ему Оспину".



"Мы еще посмотрим, случится ли что-нибудь в январе", — сообщил агент Тончи Мартич TuttoMercatoWeb.