Нголо Канте близок к новому контракту с "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте близок к новому контракту, благодаря которому его зарплата вырастет с текущих 150 до 290 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент у Канте все еще действует трудовой договор, который он заключил, перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" в июне 2016 за 32 млн. фунтов.



С тех пор Нголо утвердился в качестве одного из лучших опорников планеты, выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии с "синими", а также Чемпионат Мира со сборной Франции.



В последнее время в прессе ходят слухи об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", однако "Челси" совершенно не помышляет о продаже игрока, чья роль несколько потускнела с назначением Маурицио Сарри главным тренером.



По информации Evening Standard, "синие" начали переговоры с Канте о продлении сотрудничества еще минувшим летом. К настоящему моменту стороны значительно продвинулись, и внутри клуба есть полная уверенность, что в ближайшие месяцы новая сделка на пять лет будет заключена.



Добавим, что действующий контракт Нголо рассчитан до 2021 года.