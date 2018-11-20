"Ливерпуль" не помышляет о расставании с Фабиньо
"Ливерпуль" совершенно не планирует расставаться с полузащитником Фабиньо, вопреки появившимся в прессе слухам.
Перед началом этого сезона "красные" потратили почти 44 миллиона фунтов на приглашение Фабиньо из "Монако", однако бразилец только в последние недели стал приближаться к стартовому составу, все еще адаптируясь к английскому футболу.
Недавно в прессе появились слухи, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может отказаться от попыток интегрировать Фабиньо в состав своей команды.
Таблоиды сплетничали о том, что Клопп готов пригласить Критстиана Пулишича из дортмундской "Боруссии" или Усмана Дембеле из "Барселоны" на место Фабиньо, а самого Фабиньо отправить в "Милан" или "Ювентус".
Однако Liverpool Echo стало известно, что Юрген "сбит с толку" такого рода спекуляциями, которые ничуть не соответствуют истине. В действительности "Ливерпуль" совершенно не помышляет о расставании с Фабиньо.
Клопп с самого начала знал, что бразильцу потребуется время, чтобы адаптироваться на новом месте. В "Ливерпуле" очень оптимистичны относительно последних успехов 25-летнего полузащитника и верят, что тот будет только прибавлять.
20.11.2018 15:00
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любимый анальный воспитанник клопа
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Дембеле или Пулишич на место Фабиньо. В опорную зону. Вы че там, белены объелись?
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