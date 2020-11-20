"Ювентус" "составляет досье" на Рэшфорда

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркусу Рэшфорду, составляя досье на игрока.

В этом сезоне Премьер-Лиги 21-летний Рэшфорд отметился только пятью появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" и до сих пор еще не сыграл все 90 минут на позиции центрального нападающего, несмотря на плохую форму и проблемы со здоровьем Ромелу Лукаку.



Как видно, развитие талантливого игрока затормозилось, и это ставит под угрозу планы клуба с "Олд Траффорд" заключить новый контракт с Маркусом, чьей действующее соглашение истекает в конце следующего сезона, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



По информации The Times, возможность для дальнейшего развития Рэшфорду может предложить "Ювентус", который поместил англичанина в список своих потенциальных трансферных целей.



В последнее время чемпионы Серии А тщательно изучают персону Рэшфорда, включая детали его биографии и черты характера.



Добавим, издание Daily Mail сватает Рэшфорда в другой клуб, утверждая, что "Реал" будет готов выложить 50 миллионов фунтов за Маркуса.