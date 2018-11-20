Ван Дейк утешил рефери, у которого умерла мать
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему он утешил рефери после матча сборной Голландии против Германии.
Гол Ван Дейка в компенсированное время вчерашнего матча позволил голландцам вырвать ничью 2:2, а заодно присоединиться к Англии, Португалии и Швейцарии в плей-офф Лиги Наций.
После финального свистка Виргил неожиданно принялся утешать румынского рефери Овидиу Хацегана, и тому нашлась причина.
"Парень просто не выдержал, он стоял со слезами на глазах, потому что едва лишился матери. Я пожелал ему оставаться сильным и сказал, что он хорошо поработал. Это мелочь, но, возможно, она ему поможет", — сообщил Ван Дейк Voetbal International.
Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle, Virgil #VanDijk went towards him to comfort him while crying. This is beautiful. #GERNED #UEFANationsLeague pic.twitter.com/LhjYpFK4VC— Hrach Khachatryan (@hrachoff) 20 ноября 2018 г.
20.11.2018 13:00
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лучший зщ мира
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Просто лучший ЦЗ мира.
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Ван Дейк топарь, не меньше сотки теперь стоит.
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хорошие задатки стать новым тренером портовой помойки. вон клоп, постоянно успокаивает тренерский штаб перед матчами.
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