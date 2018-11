Ван Дейк утешил рефери, у которого умерла мать

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему он утешил рефери после матча сборной Голландии против Германии.

Гол Ван Дейка в компенсированное время вчерашнего матча позволил голландцам вырвать ничью 2:2, а заодно присоединиться к Англии, Португалии и Швейцарии в плей-офф Лиги Наций.



После финального свистка Виргил неожиданно принялся утешать румынского рефери Овидиу Хацегана, и тому нашлась причина.



"Парень просто не выдержал, он стоял со слезами на глазах, потому что едва лишился матери. Я пожелал ему оставаться сильным и сказал, что он хорошо поработал. Это мелочь, но, возможно, она ему поможет", — сообщил Ван Дейк Voetbal International.





Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle, Virgil #VanDijk went towards him to comfort him while crying. This is beautiful. #GERNED #UEFANationsLeague pic.twitter.com/LhjYpFK4VC