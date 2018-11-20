Ван Дейк утешил рефери, у которого умерла мать

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему он утешил рефери после матча сборной Голландии против Германии.

Гол Ван Дейка в компенсированное время вчерашнего матча позволил голландцам вырвать ничью 2:2, а заодно присоединиться к Англии, Португалии и Швейцарии в плей-офф Лиги Наций.

После финального свистка Виргил неожиданно принялся утешать румынского рефери Овидиу Хацегана, и тому нашлась причина.

"Парень просто не выдержал, он стоял со слезами на глазах, потому что едва лишился матери. Я пожелал ему оставаться сильным и сказал, что он хорошо поработал. Это мелочь, но, возможно, она ему поможет", — сообщил Ван Дейк Voetbal International.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, рефери, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2018 13:00

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  1. chr1s8rown 20.11.2018 13:12 # chr1s8rown
    лучший зщ мира

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  2. mikkiynwa 20.11.2018 13:10 # mikkiynwa
    Просто лучший ЦЗ мира.

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  3. brown-ale 20.11.2018 13:07 # brown-ale
    Ван Дейк топарь, не меньше сотки теперь стоит.

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  4. el-ray 20.11.2018 13:04 # el-ray
    хорошие задатки стать новым тренером портовой помойки. вон клоп, постоянно успокаивает тренерский штаб перед матчами.

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