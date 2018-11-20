Дайер советует английской молодежи уезжать за рубеж

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер надеется, что все больше молодых английских игроков будут следовать примеру Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и уезжать за рубеж.

Сам Дайер является воспитанником академии "Спортинга". Эрик с семи лет жил в Португалии, куда вернется со сборной Англии в июне, чтобы сыграть в плей-офф Лиги Наций.



Учитывая собственный опыт и впечатляющей прогресс Санчо, который решился оставить "Манчестер Сити" ради регулярной практики в Дортмунде, Эрик советует английской молодежи не засиживаться дома.



"Это будет первый раз, когда я вернусь и сыграю там с момента своего отъезда. Это будет очень особенным событием. Там мой дом, и я буду очень рад вернуться".



"Надеюсь, молодые игроки продолжал делать то, что делает Джейдон. Это важно для их развития. Не только как футболиста, но и как человека. Он покинул зону комфорта и живет в другой стране. Такого рода опыт помогает тебе повзрослеть как личности", — цитирует Дайера The Telegraph.