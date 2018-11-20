Президент УЕФА исключает создание европейской Суперлиги
Президент УЕФА Александер Чеферин исключил создание европейской Суперлиги.
Согласно публикации Der Spiegel, ведущие клубы Европы, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль", ведут секретные переговоры о создании Суперлиги, ради которой они откажутся от выступления во внутренних чемпионатах и Лиге Чемпионов. Однако Чеферин обещает не допустить подобного.
"У нас есть кое-какие идеи, откуда это могло взяться. Я лишь могу сказать, что ни о какой Суперлиге не может быть и речи. Это исключительно чья-то выдумка или мечта", — сообщил Чеферин BBC.
Точку зрения Чеферина поддержал президент "Ювентусу" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли.
"Я могу подтвердить, что мы никогда не видели, никогда не обсуждали и никогда не участвовали в создании подобного документа. Мы абсолютно заинтересованы в сотрудничестве УЕФА для дальнейшего улучшения игры", — поведал Аньелли.
20.11.2018 11:00
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Последние комментарии:
по мне первые годы будет интересно а потом потухнет...
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Как это не участвовать во внутренних турнирах ?!?!?! АПЛ без Челси, Арс,Ливер,МЮ,МС уже не АПЛ
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Секретные переговоры, ска))) https://www.youtube.com/watch?v=BV_lArlFGR0
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начались левые отмазки
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