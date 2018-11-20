Президент УЕФА исключает создание европейской Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил создание европейской Суперлиги.

Согласно публикации Der Spiegel, ведущие клубы Европы, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль", ведут секретные переговоры о создании Суперлиги, ради которой они откажутся от выступления во внутренних чемпионатах и Лиге Чемпионов. Однако Чеферин обещает не допустить подобного.



"У нас есть кое-какие идеи, откуда это могло взяться. Я лишь могу сказать, что ни о какой Суперлиге не может быть и речи. Это исключительно чья-то выдумка или мечта", — сообщил Чеферин BBC.



Точку зрения Чеферина поддержал президент "Ювентусу" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли.



"Я могу подтвердить, что мы никогда не видели, никогда не обсуждали и никогда не участвовали в создании подобного документа. Мы абсолютно заинтересованы в сотрудничестве УЕФА для дальнейшего улучшения игры", — поведал Аньелли.