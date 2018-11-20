Робертсон мог перейти в "Стоук" вместо "Ливерпуля"

Защитник Энди Робертсон признался, что в прошлом году едва не перешел в "Стоук"вместо "Ливерпуля".

Игрок сборной Шотландии был вынужден искать новый клуб после того, как по итогам сезона 2016/17 его "Халл" вылетел из Премьер-Лиге. В конце концов Робертсон по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов отправился к "красным".



Однако был у защитника и другой вариант продолжения карьеры — в "Стоуке". Вместо того, чтобы сыграть в финале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", Энди мог оформить еще одно выбывание из Премьер-Лиги.



"Стоук" был весьма заинтересован во мне. Я нравился Марку Хьюзу, и мы немного разговаривали с ним. Я думал что это очень неплохой вариант для меня: они финишировали в топ-10 в том сезоне, и я пытался настроить себя на этот переход".



"Мне казалось, они действительно хотят заполучить меня. В то время они играли в хороший футбол при Марке Хьюзе. Они обладали Эриком Питерсом, и я не был уверен, собираются ли они сделать меня его дублером, потому что в том сезоне он был неудержим", — цитирует Робертсона Daily Mirror.