Жиль Гриманди покинет "Арсенал"

Ведущий скаут "Арсенала" на французском рынке игроков Жиль Гриманди покинет лондонский клуб.

Еще в прошлом сезоне "канониры" принялись кардинально менять структуру управления клубом. Что касается скаутской работы, то шефство над ней взял приглашенный из дортмундской "Боруссии" Свен Мислинтат.



В рамках этого процесса теперь "Арсенал" попрощается с 48-летним Гриманди, своим бывшим игроком, который был ключевой фигурой для "канониров" в эпоху Арсена Венгера.



Последние годы Жиль отвечал за поиск талантов для "Арсенала" во Франции, откуда на "Эмирейтс" приехало немало игроков. Однако теперь "канониры" распределяют соответствующие обязанности между другими людьми, сообщает Daily Mail.



Источник добавляет, что в последние недели Гриманди связывали с назначением в "Ницце" и "Милане", где с недавних пор трудится бывший исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис и куда сватают Венгера.