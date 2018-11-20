Бербатов считает, что "Тоттенхэму" нужно поскорее выиграть трофей

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что "шпорам" необходимо поскорее выиграть какой-нибудь трофей, чтобы предотвратить исход звезд из клуба.

В трех предыдущих сезонах "Тоттенхэм" неизменно финишировал в первой тройке Премьер-Лиги, однако выигранный в 2008 году Кубок Лиги так и остается последним трофеем для "шпор".



Бербатов, который был в составе того "Тоттенхэма" 10 лет назад, признает, что некоторые звезды могут задуматься о смене клуба, если бестрофейная серия лондонцев вскоре не прервется.



"Это может прозвучать жестоко, но такова правда. Им, возможно, придется покинуть "Тоттенхэм", если они хотят выигрывать трофеи".



"Каждый игрок хочет что-нибудь выиграть, чтобы в будущем ты мог оглянуться на свою карьеру и сказать: "Я выиграл то и это, я был чемпионом". Надеюсь, игрокам "Тоттенхэма" не придется уходить, чтобы выиграть что-нибудь".



"Я хочу видеть, как "Тоттенхэм" выигрывает трофеи, хоть какой-нибудь трофей, чтобы игроки могли сказать, что они в правильном месте и они победители. Однако необходимо это сделать в ближайшее время, чтобы зарубить подобные сомнения на корню".



"Игроки вроде меня, Луки Модрича, Гарета Бэйла, — все нам это удалось. Это нормально, когда ты спрашиваешь себя, сможешь ли здесь побеждать, но я не хочу, чтобы они задавали себе этот вопрос — я просто хочу, чтобы они что-нибудь выиграли. Последний раз "Тоттенхэм" что-нибудь выигрывал 11 лет назад. Черт возьми, это было еще при мне".



"У них есть все, чтобы побеждать. Отличный тренер, новый стадион на подходе, отличные игроки. Именно поэтому я так злюсь и кричу перед телевизором", — цитирует Бербатова Evening Standard.