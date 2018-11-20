Бербатов считает, что "Тоттенхэму" нужно поскорее выиграть трофей
Экс-нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что "шпорам" необходимо поскорее выиграть какой-нибудь трофей, чтобы предотвратить исход звезд из клуба.
В трех предыдущих сезонах "Тоттенхэм" неизменно финишировал в первой тройке Премьер-Лиги, однако выигранный в 2008 году Кубок Лиги так и остается последним трофеем для "шпор".
Бербатов, который был в составе того "Тоттенхэма" 10 лет назад, признает, что некоторые звезды могут задуматься о смене клуба, если бестрофейная серия лондонцев вскоре не прервется.
"Это может прозвучать жестоко, но такова правда. Им, возможно, придется покинуть "Тоттенхэм", если они хотят выигрывать трофеи".
"Каждый игрок хочет что-нибудь выиграть, чтобы в будущем ты мог оглянуться на свою карьеру и сказать: "Я выиграл то и это, я был чемпионом". Надеюсь, игрокам "Тоттенхэма" не придется уходить, чтобы выиграть что-нибудь".
"Я хочу видеть, как "Тоттенхэм" выигрывает трофеи, хоть какой-нибудь трофей, чтобы игроки могли сказать, что они в правильном месте и они победители. Однако необходимо это сделать в ближайшее время, чтобы зарубить подобные сомнения на корню".
"Игроки вроде меня, Луки Модрича, Гарета Бэйла, — все нам это удалось. Это нормально, когда ты спрашиваешь себя, сможешь ли здесь побеждать, но я не хочу, чтобы они задавали себе этот вопрос — я просто хочу, чтобы они что-нибудь выиграли. Последний раз "Тоттенхэм" что-нибудь выигрывал 11 лет назад. Черт возьми, это было еще при мне".
"У них есть все, чтобы побеждать. Отличный тренер, новый стадион на подходе, отличные игроки. Именно поэтому я так злюсь и кричу перед телевизором", — цитирует Бербатова Evening Standard.
20.11.2018 08:00
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