Президент Ла Лиги потребовал исключить "Сити" и ПСЖ из Лиги Чемпионов

Манчестер Сити Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал УЕФА наказать "Манчестер Сити" и ПСЖ за нарушение правил финансового фейр-плей, отстранив эти клубы от участия в Лиге Чемпионов.

Ранее в ноябре немецкий журнал Der Spiegel выпустил целую серию публикаций, опирающихся на данные Football Leaks, о том, что в недавнем прошлом "Сити" и ПСЖ грубейшим образом нарушали правила ФФП, но при этом сумели избежать положенного наказания, заключив секретную сделку с УЕФА.

Тебас поддерживает мнение о том, что в отношении "Сити" и ПСЖ необходимо устроить повторную проверку, и если обвинения журналистов подтвердятся, наказание должно быть суровым.

"Еще пару лет назад я говорил, что ПСЖ и "Манчестер Сити" жульничают, поэтому я совершенно не удивлен. Очень важно, чтобы УЕФА сделал что-нибудь стоящее по этому поводу. Такого рода вещи нарушают баланс мирового футбола и структуры игры. Нужно наказать эти команды".

"Оставьте их на год без Лиги Чемпионов! Это стало бы хорошим посланием о том, что к правилам необходимо относиться серьезно. Дело не в наказании, а в том, что каждый должен соблюдать правила", — цитирует Тебаса Daily Mirror.



Метки Ла Лига, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2018 07:00

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  1. liverpo0ol 20.11.2018 08:04 # liverpo0ol
    Фонады голубой помойки не хотят принять тот факт что их клуб реально перетратился и в игре против ЛФК состав которого по цене и качеству уступает умудрился довольствоваться всего лишь очком. А прошлый сезон так сосали по всем фронтам от ЛФК. О 1/2 ЛЧ пришлось забыть о финале вообще ни слова. деньги < история

    И писижи был выйобан ЛФК

    Исключить эти крысовские помойки и запретить выступление

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  2. lfc4eva 20.11.2018 07:40 # lfc4eva
    Тогда то уж точно, они перестанут выйобиватся

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  3. rommkaq1- 20.11.2018 07:07 # rommkaq1-
    вообще закрыть эти говно клубы.

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