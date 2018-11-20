Президент Ла Лиги потребовал исключить "Сити" и ПСЖ из Лиги Чемпионов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал УЕФА наказать "Манчестер Сити" и ПСЖ за нарушение правил финансового фейр-плей, отстранив эти клубы от участия в Лиге Чемпионов.

Ранее в ноябре немецкий журнал Der Spiegel выпустил целую серию публикаций, опирающихся на данные Football Leaks, о том, что в недавнем прошлом "Сити" и ПСЖ грубейшим образом нарушали правила ФФП, но при этом сумели избежать положенного наказания, заключив секретную сделку с УЕФА.



Тебас поддерживает мнение о том, что в отношении "Сити" и ПСЖ необходимо устроить повторную проверку, и если обвинения журналистов подтвердятся, наказание должно быть суровым.



"Еще пару лет назад я говорил, что ПСЖ и "Манчестер Сити" жульничают, поэтому я совершенно не удивлен. Очень важно, чтобы УЕФА сделал что-нибудь стоящее по этому поводу. Такого рода вещи нарушают баланс мирового футбола и структуры игры. Нужно наказать эти команды".



"Оставьте их на год без Лиги Чемпионов! Это стало бы хорошим посланием о том, что к правилам необходимо относиться серьезно. Дело не в наказании, а в том, что каждый должен соблюдать правила", — цитирует Тебаса Daily Mirror.