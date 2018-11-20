Президент Ла Лиги потребовал исключить "Сити" и ПСЖ из Лиги Чемпионов
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал УЕФА наказать "Манчестер Сити" и ПСЖ за нарушение правил финансового фейр-плей, отстранив эти клубы от участия в Лиге Чемпионов.
Ранее в ноябре немецкий журнал Der Spiegel выпустил целую серию публикаций, опирающихся на данные Football Leaks, о том, что в недавнем прошлом "Сити" и ПСЖ грубейшим образом нарушали правила ФФП, но при этом сумели избежать положенного наказания, заключив секретную сделку с УЕФА.
Тебас поддерживает мнение о том, что в отношении "Сити" и ПСЖ необходимо устроить повторную проверку, и если обвинения журналистов подтвердятся, наказание должно быть суровым.
"Еще пару лет назад я говорил, что ПСЖ и "Манчестер Сити" жульничают, поэтому я совершенно не удивлен. Очень важно, чтобы УЕФА сделал что-нибудь стоящее по этому поводу. Такого рода вещи нарушают баланс мирового футбола и структуры игры. Нужно наказать эти команды".
"Оставьте их на год без Лиги Чемпионов! Это стало бы хорошим посланием о том, что к правилам необходимо относиться серьезно. Дело не в наказании, а в том, что каждый должен соблюдать правила", — цитирует Тебаса Daily Mirror.
20.11.2018 07:00
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Последние комментарии:
Фонады голубой помойки не хотят принять тот факт что их клуб реально перетратился и в игре против ЛФК состав которого по цене и качеству уступает умудрился довольствоваться всего лишь очком. А прошлый сезон так сосали по всем фронтам от ЛФК. О 1/2 ЛЧ пришлось забыть о финале вообще ни слова. деньги < история
И писижи был выйобан ЛФК
Исключить эти крысовские помойки и запретить выступление
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Тогда то уж точно, они перестанут выйобиватся
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вообще закрыть эти говно клубы.
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