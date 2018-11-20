Руни назвал четырех игроков, которые должны стать лидерами "Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал имена четырех игроков, которые, как он считает, должны взять на себя лидерские роли в команде Жозе Моуриньо.

Завершив сезон в "Ди Си Юнайтед", 33-летний Руни сразу же прилетел на родину, чтобы сыграть прощальный матч за сборную Англии. Также Уэйн нашел время, чтобы поделиться своем мнением на ситуацию в "Юнайтед", где он отыграл 13 лет.



"Жозе способен сделать это и он будет делать это — работать с командой для улучшения их игры. Но я думаю, что значительную долю ответственности на свои плечи должны принять игроки. Именно они выходят на поле, поэтому они должны держать ответ и проявлять себя".



"На протяжении матчей всегда бывают тяжелые моменты, и в такие моменты большие личности должны становиться примером на поле и буквально вытаскивать команду в отдельных матчах".



"Для этого они обладают игроками вроде Мартиаля, Погба, Рэшфорда и Лукаку. Когда матч складывается неважно, они должны становиться теми игроками, которые просто возьмут и сделают этот гол, который принесет тебе победу и всех успокоит", — сообщил Руни MUTV.