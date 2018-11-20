Сарри удивлен Давидом Луисом

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что некоторые игроки его приятно удивили в этом сезоне, но особенно — защитник Давид Луис.

В прошлом сезоне Луис впал в немилость к Антонио Конте, предшественнику Сарри, после поражения от "Ромы" в Лиге Чемпионов. Давид практически перестал играть, и летом казалось, что он вполне может покинуть "Стэмфорд Бридж".



Однако Сарри доверился своему чутью и восстановил 31-летнего бразильца в качестве игрока основы. Давид своим шансом воспользовался и смог произвести неизгладимое впечатление на Маурицио.



"В нем есть эта беспредельная страсть, и пока что, как я вижу, он направляет ее в правильное русло".



"На исправление ошибок требуется время, а наше время для тактических занятий весьма ограничено. Это нам не помогает, но я верю в игроков".



"Мы должны думать не только о физической составляющей игры, но также о ментальной. Давид Луис удивил меня своей осведомленностью и интеллектом, Росс Баркли обрел стабильность после длительного периода с травмами. Виллиан — игрок высочайшего мастерства, и его стиль идеален для Англии".



"А Альваро Мората обладает мастерством, скоростью и техникой. Он очень чувствительный парень, и предыдущие сложности навредили ему", — сообщил Сарри Gazzetta dello Sport.