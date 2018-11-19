Футбольная Лига заключила новый ТВ-контракт со Sky Sports
Футбольная Лига согласовала новый телевизионный контракт со Sky Sports на пять лет стоимостью 595 миллионов фунтов.
Данный контракт, выросший в стоимости на 35% относительно предыдущего, вступит в силу с сезона 2019/20. В рамках этого соглашения Sky Sports каждую кампанию будет транслировать по 138 матчей Футбольной Лиги, матчи Кубка Лиги и Трофея Футбольной Лиги, а также игры плей-офф.
Отметим, что некоторые клубы, включая "Лидс", "Астон Виллу", "Вест Бромвич" и "Дерби", с самого начала выступали против заключения этой сделки, считая ее недооцененной, и даже грозились выйти из Футбольной Лиги.
19.11.2018 23:00
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Маловато. Хоть и Чемпионшип.
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