"Юнайтед" заплатил 3.5 млн. фунтов "Монако" за "матч-фантом"

В рамках договоренности с Монако" по аренде нападающего Радамеля Фалькао "Манчестер Юнайтед" заплатил французскому клубу 4 миллиона евро (3.5 млн. фунтов) за матч, который никогда не был сыгран.

Приглашая к себе колумбийского бомбардира на сезон 2014/15, "красные дьяволы" выразили готовность заплатить 10 млн. евро в качестве арендной платы, однако попросили, чтобы 4 млн. евро из этой суммы были прописаны в качестве бонуса за попадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий год.



Подобного рода бонус оказался против правил французской Лиги 1, поэтому два клуба заключили два соглашения: первое — насчет аренды Фалькао за 6 млн. евро, и второе — насчет проведения товарищеского матча между "Юнайтед" и "Монако" за 4.5 млн. евро, которые надлежало выплатить "дьяволам".



Указанный матч должен был состояться в княжестве Монако в июле 2015 при условии, что "Юнайтед" финиширует в топ-4. Как сообщает The Times со ссылкой на документы Football Leaks, в случае отмены матча "дьяволам" надлежало заплатить "Монако" компенсацию в 4 млн. евро.



От платы за этот товарищеский матч "Юнайтед" освобождался бы только в том случае, если бы финишировал в Премьер-Лиге за пределами первой четверки.



Тот сезон "дьяволы" завершили на четвертой позиции, а 27 мая секретарь "Юнайтед" Джон Александер направил "Монако" уведомление об отмене запланированного товарищеского матча.



После этого "Монако" выставил "дьяволам" счет на 4 млн. евро, хорошо заработав на матче, который никогда не был сыгран.