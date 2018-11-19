Бербатов советует МЮ купить двух центральных защитников в январе

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов рекомендовал "красным дьяволам" озаботиться покупкой сразу двух центральных защитников в январе.

После 12 первых матчей Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только восьмое место и имеет отрицательную разницу мячей. Корнем всех проблем Бербатов видит слабую оборону, считая, что руководство клуба должно поддержать главного тренера Жозе Моуриньо на трансферном рынке — благо "дьяволы" имеют деньги для этого.



"Им необходимо усилить линию обороны, особенно им нужны центральные защитники — один или два".



"На всех других позициях у них по несколько игроков, поэтому только оборона нуждается в усилении. Надеюсь, они смогут найти одного-дух, и тогда все должно быть в порядке".



"Зимой сделать это для Моуриньо будет сложнее, чем летом, но он должен отыскать игрока, которого он захочет пригласить в свою команду".



"Если он найден такого игрока, то руководство должно прислушаться к нему. Очевидно, что прямо сейчас клуб не в порядке и не занимает позицию, которую должен занимать. Они должны стать лучше, а если для этого потребуется пригласить одного-двух новичков, это не должно быть проблемой".



"Я лишь имею ввиду то, что "Манчестер Юнайтед" не испытывает затруднений с деньгами", — сообщил Бербатов Daily Mirror.