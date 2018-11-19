Бербатов советует МЮ купить двух центральных защитников в январе

Димитар Бербатов и Неманья Видич Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов рекомендовал "красным дьяволам" озаботиться покупкой сразу двух центральных защитников в январе.

После 12 первых матчей Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только восьмое место и имеет отрицательную разницу мячей. Корнем всех проблем Бербатов видит слабую оборону, считая, что руководство клуба должно поддержать главного тренера Жозе Моуриньо на трансферном рынке — благо "дьяволы" имеют деньги для этого.

"Им необходимо усилить линию обороны, особенно им нужны центральные защитники — один или два".

"На всех других позициях у них по несколько игроков, поэтому только оборона нуждается в усилении. Надеюсь, они смогут найти одного-дух, и тогда все должно быть в порядке".

"Зимой сделать это для Моуриньо будет сложнее, чем летом, но он должен отыскать игрока, которого он захочет пригласить в свою команду".

"Если он найден такого игрока, то руководство должно прислушаться к нему. Очевидно, что прямо сейчас клуб не в порядке и не занимает позицию, которую должен занимать. Они должны стать лучше, а если для этого потребуется пригласить одного-двух новичков, это не должно быть проблемой".

"Я лишь имею ввиду то, что "Манчестер Юнайтед" не испытывает затруднений с деньгами", — сообщил Бербатов Daily Mirror.



Метки Бербатов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 19.11.2018 20:45 # manutd-20champ
    нужен защитник-дядька, чтобы гонял этих зажравшихся немощей, которые есть.

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  2. superglor 19.11.2018 20:42 # superglor
    Центральные защитники МЮ, покупки
    2014 - Рохо, 20 миллионов евро
    2016 - Байи, 38 миллионов евро
    2017 - Линделеф, 35 миллионов евро

    И это вдобавок к своим сборникам Джонсу и Смоллингу.

    5 защитников на 2 позиции.

    Бербатов (с полным ртом х*ев): 6ля, не могу, защитники нужны!

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  3. noi39 19.11.2018 20:26 # noi39
    Купите Ловрена,он как раз считает себя охеренным топом.

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  4. mancunia-planet 19.11.2018 20:23 # mancunia-planet
    уволить Чмаура и всё будет тип топ! мистер Мюринью, аут!

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