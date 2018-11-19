Бербатов советует МЮ купить двух центральных защитников в январе
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов рекомендовал "красным дьяволам" озаботиться покупкой сразу двух центральных защитников в январе.
После 12 первых матчей Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только восьмое место и имеет отрицательную разницу мячей. Корнем всех проблем Бербатов видит слабую оборону, считая, что руководство клуба должно поддержать главного тренера Жозе Моуриньо на трансферном рынке — благо "дьяволы" имеют деньги для этого.
"Им необходимо усилить линию обороны, особенно им нужны центральные защитники — один или два".
"На всех других позициях у них по несколько игроков, поэтому только оборона нуждается в усилении. Надеюсь, они смогут найти одного-дух, и тогда все должно быть в порядке".
"Зимой сделать это для Моуриньо будет сложнее, чем летом, но он должен отыскать игрока, которого он захочет пригласить в свою команду".
"Если он найден такого игрока, то руководство должно прислушаться к нему. Очевидно, что прямо сейчас клуб не в порядке и не занимает позицию, которую должен занимать. Они должны стать лучше, а если для этого потребуется пригласить одного-двух новичков, это не должно быть проблемой".
"Я лишь имею ввиду то, что "Манчестер Юнайтед" не испытывает затруднений с деньгами", — сообщил Бербатов Daily Mirror.
19.11.2018 20:00
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нужен защитник-дядька, чтобы гонял этих зажравшихся немощей, которые есть.
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Центральные защитники МЮ, покупки
2014 - Рохо, 20 миллионов евро
2016 - Байи, 38 миллионов евро
2017 - Линделеф, 35 миллионов евро
И это вдобавок к своим сборникам Джонсу и Смоллингу.
5 защитников на 2 позиции.
Бербатов (с полным ртом х*ев): 6ля, не могу, защитники нужны!
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Купите Ловрена,он как раз считает себя охеренным топом.
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уволить Чмаура и всё будет тип топ! мистер Мюринью, аут!
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