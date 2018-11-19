Райан Фредерикс уже не сыграет в этом году

Райан Фредерикс Правый защитник "Вест Хэма" Райан Фредерикс уже не сыграет в этом году после перелома малоберцовой кости левой ноги.

Эту травму 26-летний англичанин получил в матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" 10 ноября (1:1). По информации Sky Sports, теперь Фредерикс пропустит остаток 2018 года, хотя Evening Standard утверждает, что восстановление займет аж три месяца.

Таким образом, Райан пополнил лазарет "молотобойцев", где уже находятся Уинстон Рид, Карлос Санчес, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко. Джек Уилшир и Энди Кэрролл завершают свою реабилитацию и будут готовы выйти на поле вскоре после международного перерыва.

Добавим, что Фредерикс перебрался в "Вест Хэм" лишь минувшим летом из "Фулхэма" на правах свободного агента. С тех пор Райан сыграл шесть матчей и отметился голом против "Макклсфилда" в Кубке Лиги.



Метки Вест Хэм, травмы, Фредерикс

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2018 19:00

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  1. recyjoed 19.11.2018 20:36 # recyjoed
    я сломал плюсневую кость. уже устал ждать пока срастется. полтора месяца только срасталась. теперь еще столько ждать, перед тем как начать бегать. Это ппц.

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  2. chebrec 19.11.2018 19:07 # chebrec
    Тяжёлая ситуация

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