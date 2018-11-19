Правый защитник "Вест Хэма" Райан Фредерикс уже не сыграет в этом году после перелома малоберцовой кости левой ноги.

Эту травму 26-летний англичанин получил в матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" 10 ноября (1:1). По информации Sky Sports, теперь Фредерикс пропустит остаток 2018 года, хотя Evening Standard утверждает, что восстановление займет аж три месяца.



Таким образом, Райан пополнил лазарет "молотобойцев", где уже находятся Уинстон Рид, Карлос Санчес, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко. Джек Уилшир и Энди Кэрролл завершают свою реабилитацию и будут готовы выйти на поле вскоре после международного перерыва.



Добавим, что Фредерикс перебрался в "Вест Хэм" лишь минувшим летом из "Фулхэма" на правах свободного агента. С тех пор Райан сыграл шесть матчей и отметился голом против "Макклсфилда" в Кубке Лиги.