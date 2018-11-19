"Юнайтед" запланировал турне по Австралии

Следующим летом "Манчестер Юнайтед" собирается совершить предсезонное турне по Австралии, что может сильно не понравиться главному тренеру Жозе Моуриньо.

И минувшим летом, и годом ранее "красные дьяволы" готовились к сезону в США. Моуриньо открыто говорил о том, что находится в восторге от условий для тренировок в солнечной Калифорнии.



Однако на следующее лето у руководства "Юнайтед" другие планы. Для поддержания статуса глобального бренда клуб собирается посетить Тихоокеанский регион. Официальное подтверждение этому может последовать уже на текущей неделе, сообщает Manchester Evening News.



Добавим, что предыдущий раз "Юнайтед" готовился к сезону не в Америке в 2016 году. Тогда "дьяволы" гостили в Китае, что вызывало массу нареканий у едва назначенного Моуриньо.