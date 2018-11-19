Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах
Легенде английского футбола Полу Гаскойну были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.
Данный инцидент случился еще 20 августа, когда 51-летний Гаскойн путешествовал поездом из Йорка в Дарем. Во время посадки на транспорт Пол позволил себе распустить руки в отношении женщины.
Сегодня в адрес бывшего игрока "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Лацио", "Рейнджерс", "Эвертона" и сборной Англии были выдвинуты обвинения. Заодно Пол получил повестку в суд на 11 декабря, сообщает BBC.
Добавим, что Гаскойн завершил игровую карьеру в 2004 году. Последние несколько лет Пол с переменным успехом ведет борьбу с алкогольной зависимостью.
19.11.2018 15:50
Просмотров: 606
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: