Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах

Легенде английского футбола Полу Гаскойну были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Данный инцидент случился еще 20 августа, когда 51-летний Гаскойн путешествовал поездом из Йорка в Дарем. Во время посадки на транспорт Пол позволил себе распустить руки в отношении женщины.



Сегодня в адрес бывшего игрока "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Лацио", "Рейнджерс", "Эвертона" и сборной Англии были выдвинуты обвинения. Заодно Пол получил повестку в суд на 11 декабря, сообщает BBC.



Добавим, что Гаскойн завершил игровую карьеру в 2004 году. Последние несколько лет Пол с переменным успехом ведет борьбу с алкогольной зависимостью.