Эвертон Соарес прокомментировал слухи насчет "Юнайтед"

Нападающий "Гремио" Эвертон Соарес намекнул, что открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне скауты "красных дьяволов" были неоднократно замечены на матчах "Гремио", просматривая в деле 22-летнего Соареса, который считается одним из ярчайших талантов на родине со времен Неймара и оценивается в 30 миллионов фунтов.



Интерес "Юнайтед" к Эвертону, забившему 17 голов в 43 матчах этого сезона, выглядит логичным, ведь Алексис Санчес и Ромелу Лукаку переживают затяжной спад, а будущее Антони Мартиаля находится под вопросом.



Сам Соарес, недавно дебютировавший за сборную Бразилии, не оставил без внимания слухи насчет "Юнайтед".



"До всех нас доходят слухи в определенный момент, не так ли? Я переживаю исключительный период в своей карьере, и все мы знаем, как сложно устоять перед клубами из Англии, когда они приходят за классными бразильскими игроками".



"Давайте посмотрим, что случится в конце сезона. Когда все кончится, мы посмотрим, как будет лучше для меня и для "Гремио", — сообщил Соарес SportTV.