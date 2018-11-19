Жиру не собирается уходить из "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что по-прежнему связывает свое будущее с "синими" и не собирается менять клуб в январе.

В этом сезоне Жиру забил лишь один гол на клубом уровне и в последние недели проигрывает конкуренцию на своей позиции Альваро Морате, чьи успехи возле чужих ворот чуть заметнее.



32-летний француз не скрывает того, что хотел бы играть чаще, однако это не подтолкнет его к уходу из "Челси" в январе.



"Я поздно вернулся с Чемпионата Мира, поэтому на старте сезона играл Мората. Поездка в сборную Франции в сентябре и гол против Голландии сослужили мне хорошую службу. После этого я вернулся в "Челси" и провел несколько матчей в качестве игрока стартового состава".



"На сегодняшний день тренер установил здоровую конкуренцию. В последнее время Мората снова выходит в старте, и он играет хорошо. Это правда, что у нас были проблемы с эффективностью, но теперь ситуация наладилась, Мората забивает".



"Должен ли я задуматься о смене клуба, чтобы сохранить место в сборной? То же самое вы спрашивали меня несколько месяцев назад, еще перед Чемпионатом Мира. На мой взгляд, ничего не изменилось".



"На сегодняшний день я спокоен и счастлив титулом чемпиона Мира. Я вижу много позитивных моментов для себя".



"Конечно, я боец и хотел бы играть чаще. Но я в большом клубе, с большими игроками. Я буду сражаться, и в данный момент вопрос о смене клуба передо мной не стоит. Не ожидайте, что я сдамся", — сообщил Жиру Telefoot.