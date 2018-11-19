"Боруссия" исключает продажу Пулишича в январе

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк опроверг слухи о том, что вингер Кристиан Пулишич будет продан в "Челси" в январе.

На днях издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что "синие" находятся на пороге приобретения Пулишича и надеются оформить сделку с возобновлением трансферного окна в январе.



Утверждалось, что "Боруссия" была вынуждена пойти на расставание с 20-летним Пулишичем из-за нежелания Кристиана продлевать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



Однако Цорк поспешил выступить с опровержением, дав понять, что слухи насчет игрока сборной США его совершенно не удивляют. В январе Пулишич не покинет Дортмунд.



"Мы уже много лет привыкли к подобного рода слухам. Мы планируем сохранить его минимум до окончания сезона", — сообщил Цорк Kicker.