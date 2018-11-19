"Боруссия" исключает продажу Пулишича в январе

Кристиан Пулишич Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк опроверг слухи о том, что вингер Кристиан Пулишич будет продан в "Челси" в январе.

На днях издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что "синие" находятся на пороге приобретения Пулишича и надеются оформить сделку с возобновлением трансферного окна в январе.

Утверждалось, что "Боруссия" была вынуждена пойти на расставание с 20-летним Пулишичем из-за нежелания Кристиана продлевать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.

Однако Цорк поспешил выступить с опровержением, дав понять, что слухи насчет игрока сборной США его совершенно не удивляют. В январе Пулишич не покинет Дортмунд.

"Мы уже много лет привыкли к подобного рода слухам. Мы планируем сохранить его минимум до окончания сезона", — сообщил Цорк Kicker.



Метки Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2018 14:00

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