Невилл сомневается, что Пикфорд смог бы заменить Де Хеа

Эксперт Sky Sports Гари Невилл усомнился в способности голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда заменить Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед".

Вот уже несколько месяцев Де Хеа отказывается от продления своего контракта, истекающего в конце следующего сезона, в связи с чем в прессе появились слухи, что "Юнайтед" присмотрел Пикфорда на замену Давиду.



Сообщалось, что "красные дьяволы" могут заплатить 60 миллионов фунтов за первого номера сборной Англии, однако Невилл сомневается, что Джордан стал бы хорошей заменой Де Хеа.



"Перед Чемпионатом Мира я думал, что ставка на Пикфорда является риском. Это вызывало у меня наибольшее беспокойство. Если честно, я думаю, что международный футбол подходит ему больше, учитывая стиль игры сборной".



"Сборная чаще предпочитает играть в оборонительной манере, чем его "Эвертон" в Премьер-Лиге, поэтому я думаю, он больше годится для международного футбола. Я нервничал насчет него перед Чемпионатом Мира, но постепенно он завоевывает мои симпатии".



"Тем не менее, я не таким вижу голкипера "Юнайтед". Я всегда считал, что голкипер должен быть доминирующей фигурой. Существует много голкиперов, обладающих гибкостью и проворностью Пикфорда, но я вспоминаю Петера Шмейхеля, чье присутствие рядом всегда ощущалось. Пикфорд не выглядит великаном в воротах, но он ловок и делает отличные сейвы", — сообщил Невилл в эфире.



