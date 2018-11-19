"Юнайтед" хочет заполучить Пеллегрини

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини стал трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" на январь.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо считается большим поклонником таланта 22-летнего Пеллегрини, чей контракт с "Ромой" предусматривает относительно скромные отступные — 26 миллионов фунтов.



По информации итальянской газеты Corriere dello Sport, в минувшую субботу агент полузащитника Джакомо Покетта встречался с боссами "Юнайтед" в Лондоне, выслушав предложение английского клуба.



Сообщается, что "дьяволы" выразили готовность вдвое увеличить зарплату Лоренцо, который сейчас получает в Риме около 890 тыс. фунтов в год.



Зная об интересе других клубов к Пеллегрини, спортивный директор "Ромы" Мончи пытается склонить игрока сборной Италии к новому контракту, поэтому в оставшееся до января время Лоренцо предстоит взвесить все варианты и принять решение.



Добавим, что в этом сезоне Пеллегрини забил два гола и еще пять раз ассистировал партнерам по "Роме".