Погба решил научиться плавать
В 25 лет полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил побороть один из главных страхов в своей жизни и научиться плавать.
До недавних пор чемпион Мира в составе сборной Франции имел очень осторожные отношения с бассейном, а погружение в воду с головой вызывало у Погба чувство паники.
Однако изданию Daily Star стало известно, что с этого сезона Поль пытается перебороть свой страх, работая в бассейне с физиотерапевтами "красных дьяволов". Тренерский штаб "Юнайтед" учит француза оставаться на плаву и совершенствовать свою технику плавания.
Погба даже поставил перед собой персональную цель — без передышки преодолеть 10 дистанций бассейна брассом к концу календарного года, правда, сделать это футболист собирается в плавательных очках, потому что психологический дискомфорт от воды около глаз никуда не делся.
19.11.2018 10:00
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3,5 км в бассейне
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странный, нырять научился раньше, чем плавать
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Не видит берегов
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Поплавал бы в Днепре и потом его обычная вода не пугала бы
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