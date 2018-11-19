Погба решил научиться плавать

В 25 лет полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил побороть один из главных страхов в своей жизни и научиться плавать.

До недавних пор чемпион Мира в составе сборной Франции имел очень осторожные отношения с бассейном, а погружение в воду с головой вызывало у Погба чувство паники.



Однако изданию Daily Star стало известно, что с этого сезона Поль пытается перебороть свой страх, работая в бассейне с физиотерапевтами "красных дьяволов". Тренерский штаб "Юнайтед" учит француза оставаться на плаву и совершенствовать свою технику плавания.



Погба даже поставил перед собой персональную цель — без передышки преодолеть 10 дистанций бассейна брассом к концу календарного года, правда, сделать это футболист собирается в плавательных очках, потому что психологический дискомфорт от воды около глаз никуда не делся.