Погба решил научиться плавать

Поль Погба В 25 лет полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил побороть один из главных страхов в своей жизни и научиться плавать.

До недавних пор чемпион Мира в составе сборной Франции имел очень осторожные отношения с бассейном, а погружение в воду с головой вызывало у Погба чувство паники.

Однако изданию Daily Star стало известно, что с этого сезона Поль пытается перебороть свой страх, работая в бассейне с физиотерапевтами "красных дьяволов". Тренерский штаб "Юнайтед" учит француза оставаться на плаву и совершенствовать свою технику плавания.

Погба даже поставил перед собой персональную цель — без передышки преодолеть 10 дистанций бассейна брассом к концу календарного года, правда, сделать это футболист собирается в плавательных очках, потому что психологический дискомфорт от воды около глаз никуда не делся.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 238

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 19.11.2018 10:10 # meshuggah
    3,5 км в бассейне

    (ответить)

  2. raka-eve 19.11.2018 10:04 # raka-eve
    странный, нырять научился раньше, чем плавать

    (ответить)

  3. selfish 19.11.2018 10:03 # selfish
    Не видит берегов

    (ответить)

  4. ilovemanutd 19.11.2018 10:03 # ilovemanutd
    Поплавал бы в Днепре и потом его обычная вода не пугала бы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: