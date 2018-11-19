Верон объяснил проблемы "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Себастьян Верон считает, что "красные дьяволы" до сих пор не обрели свою футбольную философию с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.

Этот сезон, третий для Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд", складывается очень непросто для "Юнайтед", который после 12 туров занимает только восьмую позицию в Премьер-Лиге и уже вылетел из Кубка Лиги.



Верон, который в 2001 году стал рекордным приобретением "дьяволов" и отыграл два сезона за клуб до своего ухода в "Челси", не ставит под сомнение мастерство Моуриньо, но считает, что "Юнайтед" не хватает футбольных идей — в отличие от соседей из "Манчестер Сити".



"Моуриньо отличный тренер, я правда его таким считаю. Однако я думаю, у "Юнайтед" возникли проблемы с тем, чтобы найти достойную замену Фергюсону. Моуриньо отличный тренер, и он старается изо всех сил в "Юнайтед".



"Может быть, он и правильный человек для клуба, но после всего того, чего добился Фергюсон, любому потребовалось бы время на реализацию своих идей".



"Уход Фергюсона оказал очень негативное влияние на них. Им пока что не удается найти свою философию, хотя они уже многое поменяли".



"Манчестер Сити" нашел свои идеи футбола, тогда как у "Юнайтед" с этим проблемы после ухода Фергюсона. Но у них большой клуб, и я надеюсь, они найдут свои идеи в будущем", — цитирует Верона Daily Mirror.