Отаменди задумывается об уходе из "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди недоволен своей ролью в этом сезоне и задумывается о смене клуба.

Отаменди на высоком уровне отыграл прошлый сезон, попал в символическую сборную Года по версии PFA, а летом даже заключил новый контракт на улучшенных условиях.



Однако новый сезон 30-летний аргентинец начал невыразительно, проигрывая конкуренцию на своей позиции Джону Стоунсу с Эмериком Лапортом и успел побывать в лазарете с травмой ахилла.



В этом сезоне Николас принял участие лишь в семи матчах с учетом всех соревнований, последний раз выходя на поле в рамках Премьер-Лиги еще 29 сентября против "Брайтона". Такая ситуация не устраивает защитника.



Как сообщает The Sun, теперь Отаменди хочет знать, входит ли он в долгосрочные планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы. Впереди у "горожан" самый насыщенный отрезок сезона, и если Николас не станет играть чаще, это может побудить его к уходу из "Сити".



Ситуация Отаменди, зарабатывающего 90 тысяч фунтов в неделю, уже привлекла внимание "Реала" и "Барселоны" из Ла Лиги, где ранее Николасу довелось поиграть за "Валенсию".