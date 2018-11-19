Жилберто Силва уверен, что Фред заиграет в "Юнайтед"

Легенда "Арсенала" Жилберто Силва уверен, что полузащитник Фред еще проявит себя в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "красные дьяволы" заплатили "Шахтеру" 52 миллиона фунтов за Фреда, но тот пока не смог стать основным игроком в команде Жозе Моуриньо.



25-летний Фред сыграл лишь 581 минуту в своих девяти матчах за "Юнайтед", однако Силва уверен, что его соотечественник, агентом которого он является, успешно пройдет адаптацию в Англии.



"Я уверен, что он будет успешен в "Юнайтед". Он обладает сильным характером, и он демонстрировал это в прошлом. Существует огромная разница между жизнью в Бразилии и Украине, но Фред хорошо адаптировался. То же самое он сделает на "Олд Траффорд" со временем".



"Я регулярно с ним разговариваю, и Англия всегда была его целью в случае отъезда с Украины", — цитирует Силву Manchester Evening News.