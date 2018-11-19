Саутгейт назвал Кейна "лучшим бомбардиром в мире"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал своего капитана Харри Кейна "лучшим бомбардиром в мире".

Накануне вечером нападающий "Тоттенхэма" прервал свою голевую засуху на международном уровне из 747 минут, забив победный мяч против сборной Хорватии (2:1) и обеспечив англичанам выход в плей-офф Лиги Наций.



Помимо своего гола, Кейн также отметился результативной передачей на Джесси Лингарда, да и в целом сыграл очень полезно, заслужив похвалу Саутгейта, который продолжал доверять Харри, несмотря на критику.



"Я правда считаю, что Харри является лучшим бомбардиром в мире. Тебе никогда не хочется убирать с поля игрока такого мастерства. Знаю, некоторые из наших решений минувшим летом ставились под сомнение, но он наш главный пенальтист, наш лидер. В 98 процентах матчей его действия в подыгрыше и его голы имеют критическое значение".



"Также он сделал великолепный пас на Рахима Стерлинга в первом тайме, отойдя чуть глубже. Мы обладаем огромной верой в него. Он так голоден, чтобы вести эту команду дальше", — цитирует Саутгейта The Telegraph.