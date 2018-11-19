Арнаутович: "Останусь ли я в "Вест Хэме"? Не хочу об этом говорить"

Нападающий Марко Арнаутович не смог пообещать, что останется в "Вест Хэме" к окончанию зимнего трансферного окна.

Несколькими днями ранее 29-летний австриец дал понять, что может покинуть "молотобойцев" ради клуба из Лиги Чемпионов. На это же намекнул агент и брат нападающего Даниэль, после чего пресса принялась настойчиво сватать Марко в "Манчестер Юнайтед".



Появившись на замену в победном для сборной Австрии матче Лиги Наций против Ирландии и поучаствовав в решающем голе (1:2), Арнаутович не захотел развеять слухи насчет своего будущего.



"Я не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на выступлении за "Вест Хэм". Нас ждет большой матч против "Манчестер Сити" в субботу, и эта игра, а также последующие — единственное, о чем я думаю. То, о чем говорят — не мое дело".



"Мое дело — хорошо выступать на футбольном поле и проявлять себя, ничего другое меня не интересует", — приводит слова Арнаутовича Sky Sports.