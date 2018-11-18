Гари Невилл признался в симпатиях к Ловрену

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен нашел неожиданного сторонника после поражения сборной Хорватии от Англии в лице эксперта Sky Sports Гари Невилла.

Оба своих гола в решающем матче группового этапа Лиги Наций англичане забили из центральной зоны, где хорваты дважды упустили Харри Кейна, который сперва сделал пас на пустые ворота, а затем самостоятельно замкнул передачу со штрафного.



Естественно, особые претензии предъявляются 29-летнему Ловрену, который действует именно в этой зоне и прекрасно осведомлен о возможностях Кейна благодаря многим сезонам выступлений в Премьер-Лиге. Однако Невилл отказался критиковать Деяна.



"Должен признаться, я абсолютно обожал Ловрена, когда он выступал за "Саутгемптон". А когда его приобрел "Ливерпуль", это меня совершенно не удивило".



"Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться. Думаю, сейчас похоже на то, что он снова выходит на свой пик. А за свою сборную он играет с неподдельной страстью".



"Я думал, ему будет сложно в связке с Домагоем Видой на Чемпионате Мира. Я думал, он создаст своей команде много проблем".



"Но они весьма неплохо себя проявили. Ловрен уверен в своих силах. Если честно, когда он в порядке, то является центральным защитником топ-уровня", — сообщил Невилл в эфире.