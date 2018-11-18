Дида: "Надеюсь, Алиссон станет одним из лучших голкиперов в мире"

Легенда сборной Бразилии Дида надеется, что его соотечественник из "Ливерпуля" Алиссон сможет утвердиться одним из лучших голкиперов мира и выиграть множество трофеев.

Намучившись с Лорисом Кариусом и Симоном Миньоле, минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп решился потратить 67 миллионов фунтов на приглашение Алиссона из "Ромы".



26-летний бразилец уверенно начал свою английскую карьеру, пропустив только пять мячей в 12 первых матчах Премьер-Лиги, и Дида, который делил с Алиссоном раздевалку в "Интернасьонале", предсказывает своему бывшему партнеру блестящее будущее.



"Мне очень нравится Алиссон. Думаю, он уже является отличным голкипером. У меня была возможность поработать вместе с ним в "Интернасьонале". Я вижу, что он добился огромного прогресса в своей игре благодаря переезду в Европу и выступлениям за сборную Бразилии".



"Надеюсь, он оправдает все ожидания в отношении себя, выиграет много всего в Европе и зарекомендует одним из лучших голкиперов в мире", — сообщил Дида Omnisport.