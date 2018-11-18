Дида: "Надеюсь, Алиссон станет одним из лучших голкиперов в мире"

Алиссон Легенда сборной Бразилии Дида надеется, что его соотечественник из "Ливерпуля" Алиссон сможет утвердиться одним из лучших голкиперов мира и выиграть множество трофеев.

Намучившись с Лорисом Кариусом и Симоном Миньоле, минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп решился потратить 67 миллионов фунтов на приглашение Алиссона из "Ромы".

26-летний бразилец уверенно начал свою английскую карьеру, пропустив только пять мячей в 12 первых матчах Премьер-Лиги, и Дида, который делил с Алиссоном раздевалку в "Интернасьонале", предсказывает своему бывшему партнеру блестящее будущее.

"Мне очень нравится Алиссон. Думаю, он уже является отличным голкипером. У меня была возможность поработать вместе с ним в "Интернасьонале". Я вижу, что он добился огромного прогресса в своей игре благодаря переезду в Европу и выступлениям за сборную Бразилии".

"Надеюсь, он оправдает все ожидания в отношении себя, выиграет много всего в Европе и зарекомендует одним из лучших голкиперов в мире", — сообщил Дида Omnisport.



Метки Алиссон, Дида, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 22:30

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  1. murderface616 18.11.2018 23:04 # murderface616
    >соотечественник из "Ливерпуля"
    >выиграть множество трофеев

    рофл

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  2. chronicle 18.11.2018 22:42 # chronicle
    Он уже лучший, ебаный ты неандерталец

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