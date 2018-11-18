Златко Далич: "Футбол возвращается домой"

Наставник сборной Хорватии Златко Далич уверен, что англичане под руководством Гарета Саутгейта способны выиграть большой трофей в ближайшем будущем.

В воскресенье сборная Англии отпраздновала яркую волевую победу над хорватами со счетом 2:1 и выиграла Группу A4 Лиги Наций, заодно взяв реванш у подопечных Далича за поражение в полуфинале ЧМ-2018.



Далич остался под впечатлением от прогресса соперника и верит, что Саутгейту по силам привести англичан к трофеям.



"У них молодая и быстрая команда. Футбол возвращается домой — и очень быстро".



"Думаю, Англия это уже показала на Чемпионате Мира. Уже тогда они превзошли ожидания. У них очень молодая и очень быстрая команда, что очень важно в современном футболе".



"Я бы хотел поздравить сборную Англии с заслуженной победой и выходом в 1/2 Лиги Наций", — цитирует Далича Sky Sports.