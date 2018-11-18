Саутгейт: "Это только начало"

Главный тренер сборной Англии надеется, что успехи сборной Англии в 2018 году будут "только началом" для его молодой команды.

В воскресенье англичане сыграли свой заключительный матч в этом календарном году, вырвав волевую победу против Хорватии со счетом 2:1 и выиграв свою группу Лиги Наций. Если добавить к этому полуфинал Чемпионата Мира в России, можно уверенно сказать, что 2018 год сложился успешно для родоначальников футбола .



Однако Саутгейт призывает своих подопечных не останавливаться на достигнутом, а стремиться к большему. Гарет уверен, что теперь в сборную поверили не только сами игроки, но даже зрители.



"Первое и самое важное: я очень горжусь. Думается, мы диктовали игру длительным отрезками и имели ряд хороших шансов в первом тайме, чтобы открыть счет".



"Когда мы пропустили необязательный гол, это стало настоящим испытанием для нашей стойкости и терпеливости. При всем этом замечательном футболе, мы забили после вброса аута — возможно, это не новая Англия, а скорее старая Англия!"



"Я очень горжусь тем, что сделали игроки — не только сегодня, а в течение последнего года. Люди могли почувствовать этот дух, потому что я давно не слышал "Уэмбли" таким".



"Мы вышли из очень тяжелой группы. Вы можете указать мне на группу со Францией и Германией, но если вы посмотрите на форму и рейтинг сборных, именно наша группа является тяжелейшей, поэтому мы действительно совершили шаг вперед — мы не стали довольствоваться летом, мы добились прогресса с тех пор. Игроки голодны и начинают верить. Люди видят, что у сборной появился стиль, и начинают верить в нашу работу".



"Мы провели очень хороший год, но нам нужно убедиться, что это только начало", — цитирует Саутгейта Sky Sports.