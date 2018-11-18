Джердан Шакири отказался от примирения с Невиллом

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири продолжил словесную перепалку с Гари Невиллом, отказавшись от примирения с экспертом Sky Sports.

История этого конфликта берет начало еще минувшим летом, когда Невилл, комментируя трансфер Шакири из "Стоука" в "Ливерпуль", очень нелестно отозвался о Джердане.



"Если честно, я не фанат Шакири. Думаю, в "Стоуке" он дистанцировался от своих партнеров по команде и от того играл еще хуже. Они не были профессионалами в прошлом сезоне, а Шакири был воплощением этого", — заявил тогда Невилл.



С тех пор со стороны Шакири и Невилла прозвучало еще несколько взаимных упреков. При этом 27-летний швейцарец пытался отвечать на критику не только словами, но и отличной игрой, которая заставила Гари замолчать, но Джердан не считает конфликт исчерпанным.



"Согласился бы я выпить по чашечке кофе с Невиллом? Нет, ни за что".



"Мне все равно, что он говорит. Мне все равно, даже если теперь он похвалит меня".



"Многие люди говорили, что трансфер в "Ливерпуль" слишком велик для меня, и теперь они выглядят нелепо. Но лично я всегда сохранял спокойствие, даже когда поначалу мало играл".



"По своему опыту в "Баварии" и "Интере" я знал, что должен быть терпелив и сосредоточен на работе, чтобы затем воспользоваться своим шансом, когда оный мне предоставится", — сообщил Шакири Blick.