Скадамор не сможет работать в другой спортивной организации после бонуса от клубов Премьер-Лиги

Клубы Премьер-Лиги выплатили бонус в 5 миллионов фунтов Ричарду Скадамору, чтобы тот не занял руководящий пост в конкурирующей спортивной организации, включая испанскую Ла Лигу.

О грядущем уходе Скадамора с поста главы Премьер-Лиги по окончании календарного года было объявлено еще в июне. А на этой неделе стало известно, что место Ричарда займет Сюзанна Диннэйдж, ранее трудившаяся глобальным президентом Animal Planet.



Также на этой неделе стало известно, что по инициативе президента "Челси" Брюса Бака все клубы Премьер-Лиги "скинулись" по 250 тыс. фунтов на прощальную премию Скадамору, посвятившему организации почти 20 последних лет.



Эта инициатива была подвергнута жесточайшей критике, особенно со стороны болельщиков, однако The Telegraph удалось выяснить, что у 5-миллионного бонуса есть обратная сторона.



Приняв этот денежный бонус, Скадамор взял на себя обязательства консультировать свою преемницу в течение трех лет, а также отказаться от любых предложений о работе из других спортивных организаций, включая Ла Лигу и NFL, дабы не наносить ущерб популярности Премьер-Лиги.