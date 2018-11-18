Скадамор не сможет работать в другой спортивной организации после бонуса от клубов Премьер-Лиги

Ричард Скадамор Клубы Премьер-Лиги выплатили бонус в 5 миллионов фунтов Ричарду Скадамору, чтобы тот не занял руководящий пост в конкурирующей спортивной организации, включая испанскую Ла Лигу.

О грядущем уходе Скадамора с поста главы Премьер-Лиги по окончании календарного года было объявлено еще в июне. А на этой неделе стало известно, что место Ричарда займет Сюзанна Диннэйдж, ранее трудившаяся глобальным президентом Animal Planet.

Также на этой неделе стало известно, что по инициативе президента "Челси" Брюса Бака все клубы Премьер-Лиги "скинулись" по 250 тыс. фунтов на прощальную премию Скадамору, посвятившему организации почти 20 последних лет.

Эта инициатива была подвергнута жесточайшей критике, особенно со стороны болельщиков, однако The Telegraph удалось выяснить, что у 5-миллионного бонуса есть обратная сторона.

Приняв этот денежный бонус, Скадамор взял на себя обязательства консультировать свою преемницу в течение трех лет, а также отказаться от любых предложений о работе из других спортивных организаций, включая Ла Лигу и NFL, дабы не наносить ущерб популярности Премьер-Лиги.



Метки Премьер-Лига, Скадамор

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 20:00

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  1. gerrard08 18.11.2018 21:24 # gerrard08
    Ну на 5 лямов можно и пошикавать в остаток жизни этому дедку.

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  2. arhangel777 18.11.2018 20:50 # arhangel777
    Нормальные пенсионные дали

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  3. chebrec 18.11.2018 20:42 # chebrec
    Дайте деду спокойно заработать!

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