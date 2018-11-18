Англичане одержали волевую победу над Хорватией и вышли в плей-офф Лиги Наций

Волевая победа над сборной Хорватии со счетом 2:1 позволила англичанам выиграть группу A4 Лиги Наций и выйти в 1/2 финала турнира.

По сравнению с товарищеским матчем против США в стартовом составе англичан уцелели лишь Джордан Пикфорд, Бен Чилуэлл и Фабиан Дельф, правда, последний был вынужден вернуть капитанскую повязку Харри Кейну. Джордан Хендерсон получил травму, поэтому его место в центре поля близ Эрика Дайера занял Росс Баркли.



Первый опасный момент случился по прошествии двух минут с начала матча. Дельф неосмотрительно сделал передачу назад, в результате чего Пикфорд был вынужден сыграть в падении грудью. Джордан отбил мяч за пределы штрафной прямо на Анте Ребича, но тот не ожидал столь щедрого подарка и пробил сильно неточно.



Отделавшись испугом, англичане прибрали инициативу и принялись атаковать. На 11-й минуте Кейн отличной передачей вперед позволил Рахиму Стерлингу убежать в прорыв. Вингер "Манчестер Сити" ворвался в штрафную по правому краю, но голкипера пробить не смог.



После сейва голкипера хорватов был назначен угловой. Джон Стоунс выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на Кейна, но у того совершенно не получился удар со считанных метров.



Спустя еще несколько минут Дельф сделал заброс вперед на Стерлинга, заставив голкипера гостей выйти из своей штрафной. Мяч удачно отскочил на Кейна, но оба удара Харри были заблокированы.



Англичане смотрелись гораздо острее, быстрее и свежее, и если бы случился гол, это было бы вполне закономерно. Однако Хорватия выстояла, а ближе к перерыву слегка выравняла игру и даже огрызнулась парой атак.



Во втором тайме хозяева вновь принялись атаковать, но на 57-й минуте игра приняла неожиданный для них оборот. Андрей Крамарич принял мяч в центре штрафной, стоя спиной к воротам, и принялся топтаться на месте. Казалось, острота потеряна, однако экс-резервист "Лестера" все же извернулся и пробил, и после рикошета от бедра Дайера мяч полетел без шансов для Пикфорда — 0:1.



После пропущенного гола игра у Англии совершенно разладилась. Подопечные Саутгейта пытались рисковать, но остроты впереди от этого не возникало, зато регулярно случались провалы в обороне.



Несмотря на отсутствие моментов, хозяевам удалось сравнять счет на 78-й минуте. Гомес классно вбросил мяч из аута, благодаря чему Кейн смог сделать передачу к воротам, а вышедший на замену Джесси Лингард с полуметра поразил цель — 1:1.



Одного гола англичанам было мало, поэтому они пошли ва-банк и на 85-й минуте вновь результативно исполнили стандарт. Чилуэлл выполнил прострельную передачу со штрафного к линии вратарской, где хорваты совершенно прозевали Кейна — 2:1.



Довести дело до победы хозяевам не составило труда. У хорватов банально не осталось сил на концовку.



Англичане одержали волевую победу, благодаря которой взяли реванш у хорватов за поражение в полуфинале ЧМ-2018 и вышли в плей-офф Лиги Наций. Родоначальники футбола показали классный футбол и, несмотря на несколько осечек в обороне, были лучше соперника.



Сборная Англии — сборная Хорватии — 2:1 (0:0)



Голы: Лингард 78, Кейн 85 — Крамарич 57.



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гомес, Чилуэлл, Дельф (Лингард 73), Дайер, Баркли (Алли 63), Стерлинг, Рэшфорд (Санчо 73), Кейн.



Хорватия: Калинич, Врсалько (Милич 26), Ловрен, Вида, Едвай, Модрич, Брозович, Ребич (Брекало 45), Влашич (Рог 79), Перишич, Крамарич.



Предупреждения: Баркли — Едвай, Брозович, Ловрен.