Венгер рассказал, каким видит будущее футбола
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер убежден, что в скором времени замены в футболе будут диктоваться голосованием болельщиков в социальных сетях, а через 20 лет на месте главных тренеров будут роботы.
В данный момент 69-летний Венгер находится в поисках подходящего варианта, чтобы вернуться к работе, однако Арсен считает, в обозримом будущем футбол сильно изменится под влиянием современных технологий — принимать решения будут не отдельные люди, а коллективный разум или даже искусственный интеллект.
"Я уже много раз говорил об этом: однажды появится президент, который предложит определять выходящих на замену во втором тайме игроков через социальные сети".
"Это непременно случится и станет повсеместным. Лично я не смирился бы с подобным. Я представитель старой школы. Но мы движемся в этом направлении".
"Вы и сами понимаете мощь социальных сетей. Хуже всего то, что наиболее крайних взглядов придерживается большинство, не меньшинство. Это похоже на проблему демократии, где меньшинства диктуют свои мнения".
"Это не для меня, потому что я доверяю тому, что называю интуицией. Я вырос, доверяя тому, что вижу своими глазами. Я вполне допускаю, что через 20 лет на наших местах будут сидеть роботы", — сообщил Венгер beIN Sports.
18.11.2018 18:00
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Последние комментарии:
ну робот-тренер это уже эребор, но вот то, что меньшинства уже диктуют свои мнения и условия это факт. вспомнить хотя бы "правило Руни", обязывающее каждый клуб давать шанс на собеседование черным тренерам. у того же МЮ недавно появилась женская команда из-за общественного мнения, мол хуле у всех есть, а у вас нет, вы чо мизогинисты что ль??
или та история с радужными шнурками (акция в поддержку залупуля) и пр. пр.
крч непонятно во что футбольчик превращается(
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Естественно. Будут алгоритмы, коды и скрипты. Они и сейчас есть, со временем их значимость будет только расти
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вот ИИ судить матчи будет норм, а командой управлять, ну такое себе
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Искусственный интеллект, или робот с ИИ, сможет часто лучше человека определять тактику и состав, но он не сможет обладать интуицией. Например, выпустиьь на поле в середине тайма игрока, не имеющего шансы, но способного изменить игру... И самое главное. Тренер, - это не просто тактика на игру - это мотиватор. Человек не будут с эмоциями биться за робота, а за себе подобного, -важака,- да.
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Ипанулся
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