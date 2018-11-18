Хендерсон досрочно вернулся в "Ливерпуль" с рецидивом травмы

У полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона случился рецидив травмы задней поверхности бедра, из-за чего он не смог попасть в заявку сборной Англии на матч Лиги Наций против Хорватии.

Пропустив несколько недель с оригинальным повреждением, Хендерсон вернулся на футбольное поле лишь в прошлый уикенд. Джордан вышел на заключительные 20 минут матча "красных" в Премьер-Лиге против "Фулхэма", после чего отправился в национальную команду.



В товарищеском матче против сборной США в минувший четверг Хендерсон тоже лишь появился на замену во втором тайме, но против хорватов Джордана ожидали увидеть сразу в стартовом составе.



Однако этого не случится. 28-летнему полузащитнику не нашлось места даже среди запасных по причине обострения травмы задней поверхности бедра.



Как сообщает BBC, Хендерсон уже вернулся в расположение своего клуба. Медикам "Ливерпуля" предстоит решить, сможет ли Джордан отправиться на выезд к "Уотфорду" в следующую субботу.