Мане: "Кейта удивил каждого — но не меня"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что ничуть не удивлен уверенным стартом полузащитника Наби Кейта в английском футболе.
Напомним, "красные" согласовали покупку Кейта у "РБ Лейпциг" еще в августе прошлого года, однако на "Энфилд" Наби прибыл только минувшим летом.
В отличие от Фабиньо, адаптация 23-летнего гвинейца к английскому футболу получилась гладкой и быстрой. Кейта практически сразу заиграл в стартовом составе, пока не получил травму. Успехи Наби не удивили Мане.
"Я всегда вам говорил, что знаю Наби, потому что мы вместе выступали в Зальцбурге. Он отличный игрок, но все еще молод. Он должен многому научиться и стать гораздо лучше. Когда он прибыл сюда, то удивил каждого — но не меня, потому что я знал его. Уверен, он будет успешен у нас".
"Сейчас он снова в строю, и мы счастливы обладать им. Я буду рад видеть, как он помогает команде изо всех сил", — цитирует Мане Evening Standard.
18.11.2018 16:00
Просмотров: 607
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ниче особенного за ним не заметил...
(ответить)
топ мудро поступил, что не выпустил его в игре с фулхэмом, показав, что кейта еще не совсем здоров, а то опять бы уехал в сборную за травмой
(ответить)
Они как два брата
(ответить)
Хз если честно в каком месте он заиграл, но да ладно, подождём.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий