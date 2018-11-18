Мане: "Кейта удивил каждого — но не меня"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что ничуть не удивлен уверенным стартом полузащитника Наби Кейта в английском футболе.

Напомним, "красные" согласовали покупку Кейта у "РБ Лейпциг" еще в августе прошлого года, однако на "Энфилд" Наби прибыл только минувшим летом.



В отличие от Фабиньо, адаптация 23-летнего гвинейца к английскому футболу получилась гладкой и быстрой. Кейта практически сразу заиграл в стартовом составе, пока не получил травму. Успехи Наби не удивили Мане.



"Я всегда вам говорил, что знаю Наби, потому что мы вместе выступали в Зальцбурге. Он отличный игрок, но все еще молод. Он должен многому научиться и стать гораздо лучше. Когда он прибыл сюда, то удивил каждого — но не меня, потому что я знал его. Уверен, он будет успешен у нас".



"Сейчас он снова в строю, и мы счастливы обладать им. Я буду рад видеть, как он помогает команде изо всех сил", — цитирует Мане Evening Standard.