Мане: "Кейта удивил каждого — но не меня"

Наби Кейта и Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что ничуть не удивлен уверенным стартом полузащитника Наби Кейта в английском футболе.

Напомним, "красные" согласовали покупку Кейта у "РБ Лейпциг" еще в августе прошлого года, однако на "Энфилд" Наби прибыл только минувшим летом.

В отличие от Фабиньо, адаптация 23-летнего гвинейца к английскому футболу получилась гладкой и быстрой. Кейта практически сразу заиграл в стартовом составе, пока не получил травму. Успехи Наби не удивили Мане.

"Я всегда вам говорил, что знаю Наби, потому что мы вместе выступали в Зальцбурге. Он отличный игрок, но все еще молод. Он должен многому научиться и стать гораздо лучше. Когда он прибыл сюда, то удивил каждого — но не меня, потому что я знал его. Уверен, он будет успешен у нас".

"Сейчас он снова в строю, и мы счастливы обладать им. Я буду рад видеть, как он помогает команде изо всех сил", — цитирует Мане Evening Standard.



Метки Кейта, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 16:00

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  1. irbis85 18.11.2018 16:55 # irbis85
    ниче особенного за ним не заметил...

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  2. liverfun 18.11.2018 16:25 # liverfun
    топ мудро поступил, что не выпустил его в игре с фулхэмом, показав, что кейта еще не совсем здоров, а то опять бы уехал в сборную за травмой

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  3. chebrec 18.11.2018 16:14 # chebrec
    Они как два брата

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  4. ccchelsea 18.11.2018 16:05 # ccchelsea
    Хз если честно в каком месте он заиграл, но да ладно, подождём.

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