Старриджу грозит дисквалификация из-за ставок своих родственников
Двое родственников Даниэля Старриджа сделали ставки на переходы нападающего "Ливерпуля" в январе, в результате чего у игрока и возникли проблемы с FA.
Напомним, в начале этой недели Старридж был обвинен Ассоциацией в нарушении запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах. Уже спустя пару дней появилась информация, что Даниэль мог поставить на свой переход в "Вест Бромвич" на правах аренды в январе.
The Sun удалось выяснить, что расследование FA касается двух ставок. Первую — в размере 10 тысяч фунтов — сделал двоюродный брат Старриджа на переход Даниэля в "Интер". Однако трансфер 29-летнего англичанина в Милан сорвался в последний момент, и кузен потерял свои деньги.
Другому близкому родственнику Старриджа повезло больше — он поставил как раз на переход в "Вест Бромвич" и смог сорвать солидный куш, размер которого, правда, не уточняется.
Как бы то ни было, теперь Старриджу, который забил четыре гола в 12 матчах этого сезона, грозит дисквалификация за нарушение запрета.
18.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
тупые негры
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Даже бабок не поднял, иначе бы хоть деньги на откуп были
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Пиздец ему походу. Надеюсь топаря хоть ненадолго дисквалифицируют.
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Вот же далбо этот стуридг
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кжф 65. поставил 10к. пол ляма норм так заработал! и просить у брата не надо!
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