Старриджу грозит дисквалификация из-за ставок своих родственников

Двое родственников Даниэля Старриджа сделали ставки на переходы нападающего "Ливерпуля" в январе, в результате чего у игрока и возникли проблемы с FA.

Напомним, в начале этой недели Старридж был обвинен Ассоциацией в нарушении запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах. Уже спустя пару дней появилась информация, что Даниэль мог поставить на свой переход в "Вест Бромвич" на правах аренды в январе.



The Sun удалось выяснить, что расследование FA касается двух ставок. Первую — в размере 10 тысяч фунтов — сделал двоюродный брат Старриджа на переход Даниэля в "Интер". Однако трансфер 29-летнего англичанина в Милан сорвался в последний момент, и кузен потерял свои деньги.



Другому близкому родственнику Старриджа повезло больше — он поставил как раз на переход в "Вест Бромвич" и смог сорвать солидный куш, размер которого, правда, не уточняется.



Как бы то ни было, теперь Старриджу, который забил четыре гола в 12 матчах этого сезона, грозит дисквалификация за нарушение запрета.