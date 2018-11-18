Старриджу грозит дисквалификация из-за ставок своих родственников

Даниэль Старридж Двое родственников Даниэля Старриджа сделали ставки на переходы нападающего "Ливерпуля" в январе, в результате чего у игрока и возникли проблемы с FA.

Напомним, в начале этой недели Старридж был обвинен Ассоциацией в нарушении запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах. Уже спустя пару дней появилась информация, что Даниэль мог поставить на свой переход в "Вест Бромвич" на правах аренды в январе.

The Sun удалось выяснить, что расследование FA касается двух ставок. Первую — в размере 10 тысяч фунтов — сделал двоюродный брат Старриджа на переход Даниэля в "Интер". Однако трансфер 29-летнего англичанина в Милан сорвался в последний момент, и кузен потерял свои деньги.

Другому близкому родственнику Старриджа повезло больше — он поставил как раз на переход в "Вест Бромвич" и смог сорвать солидный куш, размер которого, правда, не уточняется.

Как бы то ни было, теперь Старриджу, который забил четыре гола в 12 матчах этого сезона, грозит дисквалификация за нарушение запрета.



Метки FA, Ливерпуль, ставки, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1367

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  1. chr1s8rown 18.11.2018 16:29 # chr1s8rown
    тупые негры

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  2. shakur 18.11.2018 15:20 # shakur
    Даже бабок не поднял, иначе бы хоть деньги на откуп были

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  3. ccchelsea 18.11.2018 15:06 # ccchelsea
    Пиздец ему походу. Надеюсь топаря хоть ненадолго дисквалифицируют.

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  4. gerrard08 18.11.2018 15:03 # gerrard08
    Вот же далбо этот стуридг

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  5. recyjoed 18.11.2018 15:02 # recyjoed
    кжф 65. поставил 10к. пол ляма норм так заработал! и просить у брата не надо!

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