Саа: "Моуриньо достаточно хорош, чтобы вести "Юнайтед" вперед"

Жозе Моуриньо Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа убежден, что Жозе Моуриньо достаточно хорош, чтобы вести "красных дьяволов" вперед.

Завершив прошлый сезон без единого трофея, в начале этой кампании Моуриньо столкнулся с серьезными проблемами. После поражения 3:1 от "Манчестер Сити" подопечные Жозе оказались в 12 очках от вершины Премьер-Лиги и имеют отрицательную разницу мячей.

Моуриньо уже признал, что в сложившейся ситуации о чемпионстве не может быть и речи, и цель "Юнайтед" — попасть в топ-4. Однако Саа, забивший 42 гола в 124 матчах за "дьяволов", не согласен с популярным мнением о том, что "Жозе уже не тот".

"Он определенно тот, кто способен вести "Юнайтед" вперед. Он обладает мастерством и родословной, с этим у него полный порядок. Будучи людьми, все мы совершаем ошибки, и он не исключение. Он взрослый человек, и он разберется, где должен прибавить".

"Ему не нужно многое менять. Кроме того, клуб понял, что нуждается в стабильности для достижения успеха. Все определяют результаты. Если ты побеждаешь, у тебя появляется время. Если нет, это сложнее", — цитирует Саа Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Саа

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 14:00

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