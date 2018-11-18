Саа: "Моуриньо достаточно хорош, чтобы вести "Юнайтед" вперед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа убежден, что Жозе Моуриньо достаточно хорош, чтобы вести "красных дьяволов" вперед.

Завершив прошлый сезон без единого трофея, в начале этой кампании Моуриньо столкнулся с серьезными проблемами. После поражения 3:1 от "Манчестер Сити" подопечные Жозе оказались в 12 очках от вершины Премьер-Лиги и имеют отрицательную разницу мячей.



Моуриньо уже признал, что в сложившейся ситуации о чемпионстве не может быть и речи, и цель "Юнайтед" — попасть в топ-4. Однако Саа, забивший 42 гола в 124 матчах за "дьяволов", не согласен с популярным мнением о том, что "Жозе уже не тот".



"Он определенно тот, кто способен вести "Юнайтед" вперед. Он обладает мастерством и родословной, с этим у него полный порядок. Будучи людьми, все мы совершаем ошибки, и он не исключение. Он взрослый человек, и он разберется, где должен прибавить".



"Ему не нужно многое менять. Кроме того, клуб понял, что нуждается в стабильности для достижения успеха. Все определяют результаты. Если ты побеждаешь, у тебя появляется время. Если нет, это сложнее", — цитирует Саа Sky Sports.