Парлор считает связку Торрейры и Джаки ключом к успеху "Арсенала"

Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что связка Лукаса Торрейры и Гранита Джаки в центре поля может стать ключом к успеху "канониров".

Арсен Венгер, предшественник Унаи Эмери на тренерском мостике "Арсенала", пытался использовать Джаку в качестве полузащитника оборонительного плана, но Гранит не вполне справлялся с этой ролью.



Осознав эту проблему, Эмери пригласил в команду чистокровного опорника в лице Торрейры, что в свою очередь развязало руки Джаке. Лукас и Гранит вместе выходили в стартовом составе "Арсенала" на семь последних матчей в Премьер-Лиге, и Парлор видит в этом ключ к успеху.



"Торрейра значительно изменил игру "Арсенала" в центре поля. Думаю, у Джаки не получалось играть настоящего опорного полузащитника".



"Теперь я вижу разницу, их центр поля гораздо сложнее преодолеть, нежели на старте сезона, потому что тогда Торрейра не играл. Вы даже не можете себе представить, насколько эти двое важны для команды".



"В том сезоне, который "Арсенал" прошел без единого поражения, Жилберту Силва проделал потрясающую работу. Такого рода парни не сильно заметны по ходу матча, но они великолепно трудятся".



"Теперь, при наличии Торрейры, игра "Арсенала" выглядит гораздо более сбалансированной", — сообщил Парлор Daily Star.