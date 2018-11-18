"Фулхэм" позволит Раньери потратиться в январе

Новоиспеченный рулевой "Фулхэма" Клаудио Раньери получит поддержку со стороны клуба в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "дачники" потратили более 100 миллионов на новых игроков, однако в 12 первых матчах Премьер-Лиги набрали только пять очков, после чего руководство клуба решилось на смену главного тренера.



Исправлять ситуацию был приглашен Раньери, и Клаудио уже обсудил с владельцем "Фулхэма" Шахидом Ханом планы на январь.



"Я уже поговорил с президентом насчет этого. У нас есть люди, которые работают над поиском усиления, и они предложили мне некоторые имена. Они называют мне имя, а дальше я решаю, правильный ли это игрок для нас. Я доволен этим".



"Но пока что я должен работать с имеющимися игроками. Я еще не увиделся с ними всем из-за международного перерыва — но уже полюбил их всех. Я хочу, чтобы они показывали свою лучшую игру".



"Президент сказал мне: "Клаудио, если тебе что-то нужно, я к твоим услугам". Но я ответил, что сперва хочу посмотреть имеющихся игроков, потому что, когда ты меняешь главного тренера, меняется и поведение игроков в раздевалке", — цитирует Раньери Sky Sports.