"Фулхэм" позволит Раньери потратиться в январе

Клаудио Раньери Новоиспеченный рулевой "Фулхэма" Клаудио Раньери получит поддержку со стороны клуба в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "дачники" потратили более 100 миллионов на новых игроков, однако в 12 первых матчах Премьер-Лиги набрали только пять очков, после чего руководство клуба решилось на смену главного тренера.

Исправлять ситуацию был приглашен Раньери, и Клаудио уже обсудил с владельцем "Фулхэма" Шахидом Ханом планы на январь.

"Я уже поговорил с президентом насчет этого. У нас есть люди, которые работают над поиском усиления, и они предложили мне некоторые имена. Они называют мне имя, а дальше я решаю, правильный ли это игрок для нас. Я доволен этим".

"Но пока что я должен работать с имеющимися игроками. Я еще не увиделся с ними всем из-за международного перерыва — но уже полюбил их всех. Я хочу, чтобы они показывали свою лучшую игру".

"Президент сказал мне: "Клаудио, если тебе что-то нужно, я к твоим услугам". Но я ответил, что сперва хочу посмотреть имеющихся игроков, потому что, когда ты меняешь главного тренера, меняется и поведение игроков в раздевалке", — цитирует Раньери Sky Sports.



Метки Раньери, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 12:00

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  1. recyjoed 18.11.2018 14:36 # recyjoed
    Старриджа за 20 лямов, идеально для обоих клубов! Еще могут Косьельни за 10

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  2. bushido 18.11.2018 14:20 # bushido
    Пейвода велкам

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  3. chebrec 18.11.2018 13:06 # chebrec
    Ещё 100 лямов сверху

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