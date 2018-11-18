Руни: "Бывшие игроки не могут смириться, что сборная Англии выступает хорошо"

Уэйн Руни считает, что некоторые из звезд предыдущего поколения сборной Англии завидуют последним успехам "трех львов".

Минувшим летом сборная Англии отправилась на Чемпионат Мира в качестве одной из самых молодых и неопытных команд, однако это не помешало подопечным Гарета Саутгейта блестяще выступить в России, остановившись в одном шаге от финала.



Сыграв свой прощальный матч за национальную команду в минувший четверг против США, 33-летний Руни дал свою оценку последним успехам сборной.



"Некоторые из бывших игроков сборной не могут смириться с тем, что Англия выступает хорошо. Я знаю это, потому что сам разговаривал с ними".



"Это неправильно. Я не такой. Сейчас я фанат сборной и хочу, чтобы команда была успешна. Я горжусь и всегда буду гордиться тем, что сыграл так много матчей за сборную Англии".



"Мой период остался позади. Я счастлив тем, что сделал для сборной, и мне интересно посмотреть за развитием команды в ближайшие годы", — цитирует Руни The Guardian.